Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 16:44
İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.
Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi.
Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.
Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.