Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

İstanbul Şişli'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu tespit edilen ve tarihi bina olarak tescillenmesi için sürecin devam ettiği bina, izinsiz olarak kepçeyle yıkıldı. İBB'nin, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 16:44

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 1

'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 2

Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi.

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 3

Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 4

Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 5

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 6
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 7
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 8
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 9
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 10
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - 11

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