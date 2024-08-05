Şişli’de trafiği durduran kaza

İstanbul Şişli’de otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi’nin Mecidiyeköy yönü bir süre trafiğe kapandı.

Şişli’de trafiği durduran kaza - 1

Şişli’de otomobil, motosiklet ve hafif ticarin karıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Halaskargazi Caddesi’nde C.K’nin kullandığı 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç, 34 U 7093 plakalı motosiklet ve park halindeki 34 AHS 312 plakalı otomobile çarparak devrildi.

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Şişli’de trafiği durduran kaza - 2

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü C.K. vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Şişli’de trafiği durduran kaza - 3

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen C.K’nin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Devrilen araçta kağıt torba içerisinde bulunan 63 bin lira, polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.
Şişli’de trafiği durduran kaza - 4

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi’nin Mecidiyeköy yönü bir süre trafiğe kapandı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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