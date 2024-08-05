Şişli’de trafiği durduran kaza

Şişli’de otomobil, motosiklet ve hafif ticarin karıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Halaskargazi Caddesi’nde C.K’nin kullandığı 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç, 34 U 7093 plakalı motosiklet ve park halindeki 34 AHS 312 plakalı otomobile çarparak devrildi.