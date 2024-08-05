Şişli’de trafiği durduran kaza
İstanbul Şişli’de otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi’nin Mecidiyeköy yönü bir süre trafiğe kapandı.
Şişli’de otomobil, motosiklet ve hafif ticarin karıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.Halaskargazi Caddesi’nde C.K’nin kullandığı 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç, 34 U 7093 plakalı motosiklet ve park halindeki 34 AHS 312 plakalı otomobile çarparak devrildi.