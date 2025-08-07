Şişli'de trafikte yumruklu saldırı
İstanbul Şişli'de trafikte bir sürücü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği başka bir sürücüye yumrukla saldırdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde trafikte iki sürücü arasında kavga çıktı.
İddiaya göre; aracından inen bir sürücü, trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir sürücüye yumruklu saldırıda bulundu.
Saldırganın aracın açık camından sürücüye yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.