Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi

Cipin duvara çarpmasıyla evine araçtan kopan bir parça girdiğini ve yıldırım gibi bir ses duyduğunu söyleyen Selin Can, “Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü. Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanrım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, şoför çıkamamıştı. Kalan üçü dışardaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de şoförün durumu iyi değildi.” diye konuştu.