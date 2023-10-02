Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi
İstanbul Şişli’de Kağıthane Tüneli’nden hızını alamayarak çıkan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadüğün beton direğine çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki 3 kişi araçta sıkıştı. Feci kazada cipten kopan parçalar bir evin içine girdi.
Kağıthane Tüneli’nin Şişli’deki çıkışında sabah saat 04.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında hızını alamayan S. T. kontrolündeki 34 FNM 253 plakalı cip, önce yeşil alana, ardından da viyadüğün beton direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 dört kişi araçta sıkıştı.