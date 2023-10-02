Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi

İstanbul Şişli’de Kağıthane Tüneli’nden hızını alamayarak çıkan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadüğün beton direğine çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki 3 kişi araçta sıkıştı. Feci kazada cipten kopan parçalar bir evin içine girdi.

Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi - 1

Kağıthane Tüneli’nin Şişli’deki çıkışında sabah saat 04.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında hızını alamayan S. T. kontrolündeki 34 FNM 253 plakalı cip, önce yeşil alana, ardından da viyadüğün beton direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 dört kişi araçta sıkıştı.

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Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarıyla yaralanan 4 kişi sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü S.T. ağır yaralı olarak, berberindeki H.A., C.A ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi - 3

Cipin duvara çarpmasıyla evine araçtan kopan bir parça girdiğini ve yıldırım gibi bir ses duyduğunu söyleyen Selin Can, “Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü. Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanrım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, şoför çıkamamıştı. Kalan üçü dışardaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de şoförün durumu iyi değildi.” diye konuştu.

Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi - 4

Yaşanan kazada beton direğe çarpan cipte hasar meydana gelirken polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Şişli’de virajı alamayan cip beton direğe çarptı | Araçtan kopan parçalar eve girdi - 5
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