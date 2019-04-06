Şişli'de zincirleme kaza
DHA
Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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1Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı.
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2Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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3İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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4Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı.
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5Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
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6Yaralanan çok sayıda yolcu ve otobüs sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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7İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı.
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8Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir."
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9"Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.