Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

İstanbul Şişli'de 7 aracın birbirine girdiği zincileme kaza meydana geldi. Kazada ölen ve yaralanan olmadığı, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede yoğun trafik oluştu.

Haberler - İHA 01.11.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 09:46

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 1

Şişli'de zincirleme kaza meydana geldi, 7 araç birbirine girdi.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 2

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 3

Edinilen bilgilere göre kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sıralarında yaşandı.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 4

Bir sürücü aracının arızalanması sonucu, sol şeritte durmak zorunda kaldı.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 5

Bir başka araç ise arızalı aracı görünce yolda durdu.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 6

Ancak arkadan gelen otomobil sürücüsü yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 7

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" dedi.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 8

Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu.

Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 9
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 10
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 11
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 12
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - 13

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