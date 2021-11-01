Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Haberler - İHA 01.11.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 09:46
İstanbul Şişli'de zincirleme kaza meydana geldi, 7 araç birbirine girdi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sıralarında yaşandı.
Bir sürücü aracının arızalanması sonucu, sol şeritte durmak zorunda kaldı.
Bir başka araç ise arızalı aracı görünce yolda durdu.
Ancak arkadan gelen otomobil sürücüsü yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı.
Kazaya karışan sürücülerden biri, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" dedi.
Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu.
Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.