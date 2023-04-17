Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı

Şişli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralanırken Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti de trafiğe kapandı.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 1

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 2

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet’in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 3

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 5

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 6

"KIZAKLADIM. KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet, kendisinin düz geldiğini ifade ederken otobüsün soldan geldiğini ve geniş döndüğünü dile getirdi.

Acet, "Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu." dedi.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 7

Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 8
Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı - 9
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