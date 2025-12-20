Şişli'deki katliam gibi kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
20.12.2025 13:59
DHA
İstanbul Şişli'deki katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü hayatını kaybetti.
Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan Ekrem Y. (64) yayalara çarmış ve iki kişi hayatını kaybetmişti.
İki kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü (30) de hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi.
AĞIR YARALANAN ANIL'DA ÖLDÜ
Kazada ağır yaralanan ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Anıl Püsküllü'de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra işyerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.
Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğalgaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor.
DÜNDAR VE ÇELİK TOĞRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yaptığı, ölen diğer kişinin ise, Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar'ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin ise bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine bırakıldığı ve Dündar'ın bir arkadaşına teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Çelik ve Dündar'ın evli ve 1'er çocuk sahibi oldukları da öğrenildi. Dündar ve Çelik toprağa verildi.
BAYILMA RAHATSIZLIĞIM VAR
İddiaya göre, E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.'ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Kazada Hakan Dündar (34) ve Necmiye Kurtuluş Çelik (56) hayatını kaybetti; yaralanan 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer yandan Şişli'deki özel hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını, hiç bir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.