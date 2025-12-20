Şişli'deki katliam gibi kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yaptığı, ölen diğer kişinin ise, Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar'ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin ise bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine bırakıldığı ve Dündar'ın bir arkadaşına teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Çelik ve Dündar'ın evli ve 1'er çocuk sahibi oldukları da öğrenildi. Dündar ve Çelik toprağa verildi.