Şişli'deki kesik baş cinayeti. Özbek kadının yakınları ilk kez konuştu

38 yaşındaki Erhan Dursun, aşk ve dini nikah iddialarını reddederek katil zanlısının bunları hafifletici neden olarak sunduğunu ifade etti. Dursun, Khokimova'nın bir yıldan fazla bir süredir katil zanlısı D.A.U.T'yi ve ailesini tanığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Vahşice katletti, eşime konuşmak için fırsat vermemiş. Arkadaşlarına, gezmeye gideceğim demişti. Alt kat komşumla 1 saat sonra Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gitmek için sözleşmişler. Akşam saat 23.00-24.00 civarıydı, yatmaya hazırlanıyorduk, bir an kapı çaldı. 5-6 tane polis geldi. Sonra karakola götürdüler, sorgu odasına aldılar, 1-2 saat sonra da katilleri geldi. Bana bu şekilde öldüğünü söylemediler, sadece öldü dediler. İlk önce çok kabullenemedim. Zanlıları ilk sorgu odasının camından gördüm. Elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı."