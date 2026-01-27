Şişli'deki kesik baş cinayeti. Vahşi cinayetin 3 zanlısı adliyede

Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.

Bu kapsamda, gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.