Şişli'deki kesik baş cinayeti. Vahşi cinayetin 3 zanlısı adliyede
27.01.2026 12:53
NTV - Haber Merkezi
Şişli'deki başı kesik kadın cinayeti soruşturmasında vahşi cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk edildi. Cinayet gününe ait son görüntüsü ortaya çıkan Özbekistan uyruklu kadının, "Aile dostumuz E.K'nın yanına gidiyorum." diyerek yaşadığı evden çıktığı, şüphelileri de bu ipucunun ele verdiği öğrenilmişti.
İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olaya ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÜMRANİYE'DEN ŞİŞLİ'YE TAŞIMIŞLAR
Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.
Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi.
Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi.
CİNAYET ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.
Bu kapsamda, gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 AY ÖNCE TANIŞMIŞ
Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı öğrenilmişti.
Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K'nin yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K'nin de bu nedenle yakalandığı belirlenmişti.
Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K'nin de geldiği tespit edilmişti. Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.
Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.
VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADININ SON GÖRÜNTÜSÜ
Vahşice öldürülen kadının cinayet gününe ait, öğle saatlerinde çekilmiş son görüntüsü de ortaya çıkmıştı.
Maktul Durdona Khakımova'nın Fatih'te bir AVM'nin metro çıkışında bulunan av malzemesi dükkanında işletmecilik yaptığı, iki çocuk annesi olduğu da öğrenilmişti.