Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin”
Sakarya’da eski yönetim ile yeni yönetim arasında sorun yaşanan sitede gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sitenin eski yöneticisinin oğlu gece 03.00’te elinde bıçakla siteyi bastı. “3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin.” diyerek etrafa saldıran A.Ç, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Sakarya’da eski ve yeni yönetimi arasında sorun yaşanan sitede gece saatlerinde olay çıktı.Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle’deki Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.