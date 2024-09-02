Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin”

Sakarya’da eski yönetim ile yeni yönetim arasında sorun yaşanan sitede gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sitenin eski yöneticisinin oğlu gece 03.00’te elinde bıçakla siteyi bastı. “3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin.” diyerek etrafa saldıran A.Ç, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 1

Sakarya’da eski ve yeni yönetimi arasında sorun yaşanan sitede gece saatlerinde olay çıktı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle’deki Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 2

ELİNDE BIÇAKLA SİTEYİ BASTI

İddiaya göre, sitenin eski yönetim kurulu başkanı Ali Ç. yeni yönetime hiçbir belge ve evrak ibra etmedi.

Eski yönetim ile yeni yönetim arasında yaşanan olayların ardından Ali Ç’nin oğlu A.Ç. gecenin bir vaktinde elinde bıçakla siteye geldi.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 3

Elinde bıçakla sağa sola saldıran ve küfür, tehditler savurmaya başlayan saldırgan site sakinlerine adeta kabus dolu bir gece yaşattı.

Ne olduğunu anlayamadan korku dolu şekilde uykularından uyanan site sakinleri ise o anları saniye saniye kaydetti.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 4

“3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin.” diyerek tehditler savuran saldırgan bir türlü sakinleştirilemedi.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 5

Sitenin girişinde bulunan güvenlik kulübesine saldırarak zarar veren eski site yöneticisinin oğlu A.Ç. gözaltına alındı.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 6

A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sitede korku dolu gece: “Sizi delik deşik edeceğim, aşağı inin” - 7
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