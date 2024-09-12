Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü

Esenyurt’ta bir sitede yaşayan kadın, dün gece korku dolu anlar yaşandı. Emine G. isimli kadın, sosyal medyada tanıştığı Tolgahan S’nin saldırısına uğradı. Musluk değiştirme bahanesiyle güvenliği atlatıp daireye giren adam, Emine G’nin içeride olmadığını görünce beklemeye başladı. Kadın eve döndüğünde bu kez gelen siparişi almak için açılan kapıdan zorla giren adam, kapıyı kitleyip Emine G’yi dakikalarca dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Emine G, “Ben burada ölebilirdim benim iki tane evladım var. Gereken neyse yapılsın istiyorum cezası neyse çeksin.” dedi.

Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü - 1

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Tolga Han S. isimli adam, evine zorla girdiği Emine G. isimli kadına saldırdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

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Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü - 2

Eve zorla giren Tolgahan S, Emine G’yi güvenlik görevlilerinin yanında tehdit ederek dövdü.

Güvenlik görevlileri, Tolgahan S’yi engellemeye çalışıp elindeki bıçağı almaya çalıştı.

Defalarca Emine G’ye vuran Tolgahan S. güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Tolgahan S’yi gözaltına aldı.

Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü - 3

Emine G’nin polise verdi bilgide, Tolgahan S. ile sosyal medya üzerinden arkadaş olmak amacıyla tanıştıklarını, aralarında gönül bağının olmadığını bir süredir de tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.

Tolgahan S, ise yapılan ilk sorgulamasında Emine G’nin kendisine cezve ile saldırdığını, korktuğu için kendisini bıçakla savunduğunu ve kimseye zarar vermediğini söyledi.

Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü - 4

Esenyurt Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli Tolgahan S, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.

Emine G, Tolgahan S’den şikayetçi olurken yaşanan olay anı Emine G.'nin ev arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü - 5

SALDIRI ANINI ANLATTI

Emine G, dün gece yaşadığı saldırı anlarını anlattı.

Tolgahan S’nin siteye musluk değiştirme bahanesiyle girdiğini, adamın gittiğini haber alıp evine girdiğini anlatan kadın, “Arkadaşımla otururken marketten sipariş verdik. Arkadaşımda sipariş geldi zannederek kapıyı açtı. O da içeriye girdiği gibi kapıyı üzerimize kilitledi. Beni burada cezve ile darp etti. Arkadaşım nasıl kurtuldu bilmiyorum. Elime bıçak aldım kendimi savunma amaçlı ama zarar vermedim. O sırada güvenlik geldi. Beni burada tekmeleyip yumrukladı.” şeklinde konuştu.

Emine G, “Gereken her şeyi yapılmasını istiyorum. Ben burada ölebilirdim, benim iki tane evladım var. Gereken neyse yapılsın istiyorum cezası neyse çeksin.” ifadelerini kullandı.

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