Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü

SALDIRI ANINI ANLATTI

Emine G, dün gece yaşadığı saldırı anlarını anlattı.

Tolgahan S’nin siteye musluk değiştirme bahanesiyle girdiğini, adamın gittiğini haber alıp evine girdiğini anlatan kadın, “Arkadaşımla otururken marketten sipariş verdik. Arkadaşımda sipariş geldi zannederek kapıyı açtı. O da içeriye girdiği gibi kapıyı üzerimize kilitledi. Beni burada cezve ile darp etti. Arkadaşım nasıl kurtuldu bilmiyorum. Elime bıçak aldım kendimi savunma amaçlı ama zarar vermedim. O sırada güvenlik geldi. Beni burada tekmeleyip yumrukladı.” şeklinde konuştu.

Emine G, “Gereken her şeyi yapılmasını istiyorum. Ben burada ölebilirdim, benim iki tane evladım var. Gereken neyse yapılsın istiyorum cezası neyse çeksin.” ifadelerini kullandı.