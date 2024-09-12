Sitede korku dolu gece | Sipariş için kapı açılınca içeri girdi: Kadını daireye kilitleyip dakikalarca dövdü
Esenyurt’ta bir sitede yaşayan kadın, dün gece korku dolu anlar yaşandı. Emine G. isimli kadın, sosyal medyada tanıştığı Tolgahan S’nin saldırısına uğradı. Musluk değiştirme bahanesiyle güvenliği atlatıp daireye giren adam, Emine G’nin içeride olmadığını görünce beklemeye başladı. Kadın eve döndüğünde bu kez gelen siparişi almak için açılan kapıdan zorla giren adam, kapıyı kitleyip Emine G’yi dakikalarca dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Emine G, “Ben burada ölebilirdim benim iki tane evladım var. Gereken neyse yapılsın istiyorum cezası neyse çeksin.” dedi.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Tolga Han S. isimli adam, evine zorla girdiği Emine G. isimli kadına saldırdı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.