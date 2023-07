Sıva düştü pas göründü | İstanbul Otogarı'nda tehlike

Otogardaki bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Ahmet Canitez, uzun yıllardır Büyük İstanbul Otogarı'nda görev yaptığını söyledi.



Otogarın AVM olarak yapıldığını, daha sonra otogara çevrildiğini dile getiren Canitez, "Otobüs ve metro geçtiği zaman alt katlarda ses ve kolonların titremesi hissediliyor. Bakım olarak burada hiçbir şey yok. Gereken şeyler yapılmıyor. Sadece görüntü olarak boya, altta iki temizlik yapıyorlar, başka bir şey yok." dedi.



Canitez, otogardaki bu görüntünün kendisini endişelendirdiğini belirterek, "Biz aşağıda araçların tamirlerini ve bakımlarını yaptırıyor, dinleneceğimiz zamanlarda da otobüsü otogarın altına çekiyoruz. Alt kısımlarda otogarın titrediğini hissediyoruz. Kolonlarda beton diye bir şey kalmamış, çürümüş, demirleri kalmamış. Katliam mı olması lazım buranın yıkılması için." diye konuştu.



Büyük otobüslerin her birinin en az 20 ton olduğunu, kolonların böyle bir ağırlığı taşıyamayacağını dile getiren Canitez, can güvenliğinden endişe ettiğini, alt kısımlardaki peronlarda otobüsten inen yolcuların da bu durumdan tedirginlik yaşadığını anlattı.



- "Biz de yolcular da görüntüden endişe duyuyoruz"



Otobüs şoförü Şaban Kut ise otogarda bulunan kolon ve kirişlerin zarar gördüğünü, zamanla açığa çıkan demirlerin sıvayla kapatıldığını belirterek, "Biz de yolcular da görüntüden endişe duyuyoruz. İki gün sonra başımıza düşecek yani. Zaten deprem tehlikesi var. Depremde ilk etkilenecek yer burası." dedi.



Kut, yeni bir terminal yapılması gerektiğinin altını çizerek, otogarda her yerin berbat olduğunu, hizmeti yeterli bulmadıklarını kaydetti.