Sivas halayındaki hareket kenti karıştırdı. "Çok ayıp, saçma sapan şeyler yapılıyor"
27.11.2025 14:35
İHA
Sivas'ın ağırlama halayı meclis toplantısında tartışma konusu oldu.
Dizilere ve filmlere konu olan Sivas'ın ağırlama halayı İl Genel Meclisi'nde tartışma konusu oldu, "yanlış oynanıyor" iddiası üzerine uzmanından açıklama geldi.
Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, birçok dizi ve filme konu olan, dayanışmayı simgeleyen figürleriyle dikkat çeken "Sivas ağırlama halayını" meclis gündemine taşıdı.
"SAÇMA SAPAN ŞEYLER YAPILIYOR"
Şarkışla, önemli bir kültür olan bu oyunun son zamanlarda yanlış oynandığını ileri sürüp, "Sivas ağırlamasında dayanışmayı sembolize eden harekette başkişinin ayakkabısının tabanını göstermesi çok ayıptır. Sivas halayında böyle bir kültür yoktur, insanlara taban gösterilmez. Saçma sapan şeyler yapılıyor. Bu ekiplerin hocaları kimse uyarsınlar. Bizim kültürümüzde kimseye ayak tabanı uzatılmaz. Bu hareket dayanışmadır. Sivas halayının özü budur." ifadelerine yer vermişti
Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sanat Folklor Akademisi Dernek Başkanı Özcan Keskin, Şarkışla'nın iddialarını destekleyerek abes figürlerde kültüre zarar verildiğini ifade edip, “Şu anda günümüzde düğünlerde yapılan figürlerde aşırı abes ve yanlış hareketler var. Bu halk oyunları camiasının ve özellikle kültürümüzün kanayan yarasıdır.” dedi.
Keskin sözlerine şunları ekledi:
“Sayın Meclis Başkanımızın da vurgulamak istediği kısmı da bu şekilde algılamak istiyoruz. Diğer türlü algılarsak eğer şahsi olaya girdiği için üzüntü duymuş oluyorum. Mehmet hocam yıllardır Sivas'ın kültürüyle ilgilenen bir hocamızdır. Bizim halk oyuncuları olarak asla kimseye yanlış bir hareketle oyunumuzu sergileme lüksümüz olamaz.”
Halk Oyunları Araştırmacısı Ziya Soybayraktar ise açıklamasında filmlerde oyunun özüne uyulmadığına dikkat çekip, "Mehmet Şarkışla hocamın belirttiği gibi ağırlamada ki bayılma, ayağı bükme, karşıya uzatma gibi figürler yoktur. Bu karşıdaki insanlara saygısızlıktır. Kendisinin bu eleştiriyi bir film sahnesindeki oyunla ilgili söylediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Uzmanları Sivas ağırlamasındaki doğru ve yanlış figürleri uygulamalı olarak gösterdi.