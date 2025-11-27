Sivas halayındaki hareket kenti karıştırdı. "Çok ayıp, saçma sapan şeyler yapılıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sanat Folklor Akademisi Dernek Başkanı Özcan Keskin, Şarkışla'nın iddialarını destekleyerek abes figürlerde kültüre zarar verildiğini ifade edip, “Şu anda günümüzde düğünlerde yapılan figürlerde aşırı abes ve yanlış hareketler var. Bu halk oyunları camiasının ve özellikle kültürümüzün kanayan yarasıdır.” dedi.

Keskin sözlerine şunları ekledi:

“Sayın Meclis Başkanımızın da vurgulamak istediği kısmı da bu şekilde algılamak istiyoruz. Diğer türlü algılarsak eğer şahsi olaya girdiği için üzüntü duymuş oluyorum. Mehmet hocam yıllardır Sivas'ın kültürüyle ilgilenen bir hocamızdır. Bizim halk oyuncuları olarak asla kimseye yanlış bir hareketle oyunumuzu sergileme lüksümüz olamaz.”