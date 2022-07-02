Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı

Sivas Olayları'nın 29'uncu yıl dönümü nedeni ile 3'üncü anma programı, hayatını kaybedenlerin yakınları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi dernekleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.