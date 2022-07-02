Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı

Sivas'ta 35 kişinin ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitirmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Katliamda hayatını kaybedenler bugün kentte düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Haberler - DHA 02.07.2022 - 14:34

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 1

2 Temmuz 1993'te 'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 35 kişi, bugün bir kez daha anıldı.

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 2

Sivas Olayları'nın 29'uncu yıl dönümü nedeni ile 3'üncü anma programı, hayatını kaybedenlerin yakınları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi dernekleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 3

Seyrantepe Mahallesi üzerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi.

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 4

Burada siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları bina önüne karanfil bıraktı.

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 5

Etkinliği düzenleyen gruplar adına konuşmalar yapılırken, binanın müzeye dönüştürülmesi talebi tekrarlandı.

Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 6
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 7
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 8
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 9
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 10
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 11
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 12
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 13
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 14
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 15
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 16
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 17
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 18
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 19
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 20
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 21
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 22
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 23
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 24
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 25
Sivas Katliamı'nın 29. yılı: Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anıldı - 26

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