Sivas (Madımak) katliamının 26. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Anadolu Ajansı, İHA, DHA
Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 35 kişi anılıyor. Katliamın 26'ncı yılında yakınlarını kaybedenlerin yakınları, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar yürüyüş yaptı ve yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bıraktı.
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Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne katılmak için kente gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi için anma etkinlikleri düzenleniyor.
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Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.
Yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfiller bırakıldı.
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Burada açıklama yapan Sivas Valisi Ayhan, şu ifadeleri kullandı: “Bu olay, milletimizin yüreğinde derin acılar bırakmakla beraber bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima perçinleyecektir.
Muhlis Akarsu, 'Doğarken farklı doğmadık.' der, Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' sözü ve Aşık Veysel'in güzel sözlerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, renklerin, ahengin bir ürünüdür. Bu ülkeye nifak sokmak isteyen, fitne sokmak isteyen, kirli oyunlar kurgulamak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. İşte bu mekanlar, ibret alınması gereken mekanlardır.”
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Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 26 yıl önce 35 canı Madımak'ta kaybettiklerini anımsatarak, "Buradan gerekli dersleri hepimizin çıkardığına inanıyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir dini inanç, insanların katledilmesine müsaade etmez. Hele bizim inancımız asla kabul etmez. Çünkü bizim İslam inancımızda kin, nefret, cebir ve şiddete yer yoktur" dedi.
Sivas'ın acısına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Döner, acıların paylaşılarak azalacağını vurguladı.
Eski Madımak Oteli binasının "anı müzesi" olarak tekrar düzenlemesini istediklerini aktaran Döner, şunları söyledi: “Bu acılar hepimizin acısı, bu ovalar, bu dağlar, bu ırmaklar hepimizin gidecek, başka yerleri yok. Dolayısıyla biz beraber Çanakkale'de şehitler vermişiz. Kerbela'da, Kutül Amare'de, Kıbrıs'da beraber şehitler vermişiz. Hepimizin kanı dökülmüş bu topraklara” diye konuştu.
Döner, Sivas'ın bunu hak etmediğini ancak yaşanan acıları da unutmayacaklarını sözlerine ekledi.
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Bu arada, Alevi-Bektaşi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri yürüyüş yaptı.
Cemevi önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Madımak Oteli’ne kadar yürüdü. Grupta olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınları da yer aldı.
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6Öte yandan, polis ekipleri anma etkinlikleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipler, Sivas girişinde otobüsleri durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
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