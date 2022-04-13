Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, yolda kalan araçların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 04:05 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 04:34

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 1

- karayolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 2

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 3

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 4

Yolda kalan TIR'ın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 5

ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 6

ERZURUM'DA EKİPLER KAR KÜREME MESAİSİNDE

Erzurum'da  da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 7

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmin ediliyor.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 8

ARDAHAN VE KARS'TA DA ETKİLİ OLDU

Ardahan ve Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kars-Ardahan karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli - 9

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