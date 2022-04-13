Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 04:05 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 04:34
Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda kalan TIR'ın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.
Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Erzurum'da da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmin ediliyor.
Ardahan ve Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kars-Ardahan karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.