Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli

ERZURUM'DA EKİPLER KAR KÜREME MESAİSİNDE

Erzurum'da da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.