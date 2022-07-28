Sivas’ın 3 aylık suyu kaldı

“İLK DEFA BU SEVİYEDE GÖRÜYORUM”

Baraj yakınında bulunan Kolluca köyü sakinlerinden Sedat Kumru, barajı ilk defa bu seviyede gördüğünü söyleyerek, “Birkaç yıl öncesine kadar kışın kar yağışı ve yağmur olmadığı için barajın doluluk oranında oldukça bir azalma oldu. Bu barajın bu kadar çekildiği hiç görmedim. İlk defa bu seviyede görüyorum” dedi.