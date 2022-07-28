Sivas’ın 3 aylık suyu kaldı

Haberler - İHA 28.07.2022 - 11:00
Sivas’ta içme suyunun büyük oranda sağlandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 6’ya düştü. Kuruma noktasına gelen barajda geçtiğimiz yıl bu aylarda su seviyesi yüzde 11.15 olarak ölçülmüştü.
Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı; İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada karşı karşıya gelinen durumu gözler önüne serdi. Çağlancı Sivas’ın 3 aylık suyu kaldığını belirtti.
Öte yandan, yaklaşık 50 kilo metre mesafede bulunan Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajına su naklini ön gören proje üzerindeki çalışmalarda sürüyor. Projenin yılsonuna kadar tamamlanarak şehrin suya kavuşturulması amaçlanıyor.
Baraj yakınında bulunan Kolluca köyü sakinlerinden Sedat Kumru, barajı ilk defa bu seviyede gördüğünü söyleyerek, “Birkaç yıl öncesine kadar kışın kar yağışı ve yağmur olmadığı için barajın doluluk oranında oldukça bir azalma oldu. Bu barajın bu kadar çekildiği hiç görmedim. İlk defa bu seviyede görüyorum” dedi.
Kumru, vatandaşların suyu mümkün olduğunca az kullanmaları gerektiğini belirterek, “Bu baraj Sivas Merkezin içme su kaynağı. Şuan ciddi bir kuraklık var. Vatandaşlar suyu mümkün olduğu kadarıyla az kullansınlar. Bir damla su bile etkiliyor. Metre değil kilometre çekildi” diye konuştu.