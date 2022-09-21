Sivas'ın bir aylık suyu kaldı

Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz."