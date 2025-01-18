Sivas'ın doğa harikası 'Tabiat Parkı' ilan edildi

Doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel barındıran Dipsizgöl, hem doğal zenginlikleri hem de dokusuyla dikkat çekiyor. 41,31 hektarlık bir alanı kapsayan bölge, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek yeni bir alan sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgenin tabiat parkı olarak ilan edildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Doğanşar ilçemize hayırlı olsun" dedi.