Sivas'ın doğa harikası 'Tabiat Parkı' ilan edildi
Sivas'ta kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim manzarası ile ziyaretçileri kendisine çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildi.
Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri bir arada harmanlıyor.