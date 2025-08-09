Sivas'ın esmer tuzu Japonya'nın gözdesi: 50 ton ihraç ediliyor

Beydağı'nın eteklerinde 1570 metre yükseklikteki tuzlada çıkarılan tuzun, Japonya'da sofralara lezzet katmasından mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, haziranın ilk haftasında başlayan hasadın sürdüğünü kaydetti.



HASAT DEVAM EDİYOR



Esmer tuzun, tuzlada üretilen diğer tuzlara göre daha geç hasat edildiğine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Ekimin ortalarına kadar hasat sürebiliyor. Bu tuzun kaynağı Beydağı'nın eteklerinden geliyor. Kalite anlamında bölgemizin ve Türkiye'nin en iyi tuzlarından biri diyebiliriz. Havuzlarımız aslında kil havuzları, kil havuzunda tuz yapıldığında tabanında toprak ve taş kalıntıları bırakıyor. Biz özelikle tuzun renginin topraktan gelmediğini, suyun renginden kaynaklandığını ispatlamak adına bir çalışma başlatmıştık. Bunun içinde gıda yönetmeliğine uygun olan brandalar kullanıyoruz. Bu brandaları da bir sezonluk olarak kullanıyoruz. Daha sağlıklı tuz elde etmek için bunu yapıyoruz. Bütün dosyalarını da muhafaza ediyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir tuz elde etmiş oluyoruz."





