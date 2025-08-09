Sivas'ın esmer tuzu Japonya'nın gözdesi: 50 ton ihraç ediliyor
Sivas'ın Zara ilçesinde Beydağı'nın eteklerindeki tuzlada çıkarılan "esmer tuz" olarak adlandırılan kaya tuzunun yaklaşık 50 tonu Japonya'ya ihraç ediliyor.
İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kardere köyünde kil havuzlarında yapılan ve büyük emeklerle toplanan kaynak tuzunun haziran ayında başlayan hasadı, ekimin ortalarına kadar sürüyor.
Tuzlanın kadın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, AA muhabirine, 84 mineralli ve 3 elementli tuzun genellikle salamurada, tere yağında, turşu ve peynirde kullanıldığını söyledi.
Bu tuzu, rengi dolayısıyla "esmer tuz" olarak adlandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Burada doğal yöntemle, iş makinesi kullanmadan tuzu çıkarıyoruz. Yıllık üretimimiz 350 ton civarında. İç piyasada yoğun ilgi görüyor, özellikle bölge halkının çok talep ettiği bir tuz." dedi.