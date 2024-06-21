Sivas'ın şifalı suyu! Romatizma, böbrek, sindirim, solunum hastalığı olan buraya koşuyor

"SİVAS'TAKİ EN GÜZEL YERLERDEN BİRİ ALTINKALE"

Altınkale’nin, Sivas’taki en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Birol Hayta, "Aşırı bir yoğunluk var. Banyolarda yer bulunmuyor. Gurbetçi vatandaşlarımız geldiği için Sivas’ta aşırı bir yoğunluk var. Buradaki su sıcak çermiğin suyu. Çok faydalı olduğunu ve birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Buradaki kaplıcaya yurt dışından turistler de geliyor" dedi.