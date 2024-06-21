Sivas'ın şifalı suyu! Romatizma, böbrek, sindirim, solunum hastalığı olan buraya koşuyor
Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde yer alan Altınkale, doğal güzelliği ve sağlık turizmiyle gurbetçi akınına uğradı. Özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlarla adeta bir açık hava jeoloji müzesini andıran Altınkale’nin sıcak su kaynakları ve şifalı çamur banyoları, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topluyor.
Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde yer alan Altınkale, doğal zenginlikleri ve geniş etkinlik alanlarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana yayılan Altınkale ve çevresinde, 21 bin metrekarelik travertenler ve 19 bin metrekarelik etkinlik alanı bulunuyor.