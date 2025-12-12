Sivas'ın tek kadın TIR şoförü haber olduğu gün aracı devirdi
12.12.2025 17:07
Son Güncelleme: 12.12.2025 17:14
İHA
Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, "Kentin tek kadın TIR şoförü olarak" haber olduğu gün kaza yaptı. Demir, nazar değdiğini söyledi.
"NAZARDAN OLDU" DEDİ
Sivas'ta yaşayan Rabia Demir (35) çocukluk hayali olan TIR şoförlüğünü gerçekleştirip kentin ilk kadın silobas şoförü oldu.
Haberlerinin paylaşılıp gündem olduğu gün trafik kazası geçiren Demir, nazara geldiğini söyledi.
Yağışlı hava nedeniyle dün kullandığı TIR'ın kayıp yan yattığını anlatan Rabia Demir, "22 kilometre hızla kazayı yaptım ve hızlı da değildim. İlk dorseyi kaydırınca haliyle çekici de kaydı. Kemerim bağlıydı ve bu yüzden yara almadan kazayı atlattım." dedi.
Dorsenin içerisinde 42 ton yük olduğunu belirten Demir kaza anını şu sözlerle anlattı:
“Kazadan sonra camı tekmeledim çıkmak için ama çıkamadım. Kazayı gören vatandaşlar, dışarıda camı kırarak beni çıkarttılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Bu olay da nazardan dolayı oldu.”