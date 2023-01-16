Sivaslı kaynak ustasından "alev püskürten" ejderha

Doğan, yapım aşamasında sadece kanat çalıştırmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ses ve alev bunların hepsi birbirini takip ederek aşama aşama gelişti. Yapım aşaması tahmini 4 ay sürdü. Yapım aşamasında 2 binin üzerinde parça var ve hepsi tek tek elde kesildi. Bunu çok kısıtlı imkanlarla yaptım. Mekanik aksamı, ışığı, sesi bunların hepsi ayrı ayrı. Bir de bu sanatı yaparken metale şekil vermenin dışında elektrik, elektronik ve mekanik konular bilgi ve tecrübe istiyor. Bu konularda biraz tecrübem vardı, bunu bu sanatta kullanmak istedim."