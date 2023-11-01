Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu
Sivas’ın Kangal ilçesinde 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan’dan 12 gündür haber alınamıyor. Köy muharı Ali İhsan Şimşek, ortadan kaybolan Hatice Ercan’ın aile bireyleri tarafından olayı azmettirmekle suçlandığını söyledi. Köyde yaşayanlar arasında olaylar nedeniyle tedirginlik yaşandığını söyleyen muhtar, “Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin köydeki bekleyişi ise sürerken, Hatice Ercan’dan henüz bir ize rastlanmış değil.
Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan’dan 12 gündür haber alınamıyor.