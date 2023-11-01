Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu

İki taraf arasındaki sorunun, olayı bu noktaya taşıyacak kadar büyük olduğunu bilmediklerini anlatan muhtar, “Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi.” ifadelerini kullandı.