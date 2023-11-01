Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu

Sivas’ın Kangal ilçesinde 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan’dan 12 gündür haber alınamıyor. Köy muharı Ali İhsan Şimşek, ortadan kaybolan Hatice Ercan’ın aile bireyleri tarafından olayı azmettirmekle suçlandığını söyledi. Köyde yaşayanlar arasında olaylar nedeniyle tedirginlik yaşandığını söyleyen muhtar, “Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin köydeki bekleyişi ise sürerken, Hatice Ercan’dan henüz bir ize rastlanmış değil.

Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 1

Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan’dan 12 gündür haber alınamıyor.

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Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 2

Olay, 18 Ağustos’ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi.

Tarlalarını biçtirip, traktörüne yüklediği buğdayı köyüne götüren Hüseyin Ercan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı.

Karabayır, yanındaki av tüfeği ile yeğeni Ercan’a ateş etti. Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan’ın yanına giderek onu da tüfekle vurdu.

Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, yaşamını yitirdi.

Kaçan Ali Karabayır da 17 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.
Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 3

İddiaya göre; ailenin yakınları, azmettirici olarak düşündükleri Ali Rıza Ercan’ın eşi Hatice Ercan’a tepki gösterdi.

Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 4

YAŞLI KADIN ORTADAN KAYBOLDU

Köyde yalnız yaşayan Hatice Ercan, 20 Ekim’de kayboldu. Muhtar Ali İhsan Şimşek, Ercan’ı evinde bulamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı ancak hiçbir ize rastlanmadı.
Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 5

“KOMŞU, KOMŞU İLE BU OLAYLAR YÜZÜNDEN KONUŞMUYOR”

Muhtar Şimşek, cinayetlerin azmettirici olarak Hatice Ercan’ın suçlandığını belirterek, “Bu tür ithamları duyduk. Ama daha sonra kadın da kayboldu. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Kendi annelerinin azmettirici olduğunu, bu olaylarda parmağı olduğunu söylüyorlardı.” diye konuştu.

Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 6

İki taraf arasındaki sorunun, olayı bu noktaya taşıyacak kadar büyük olduğunu bilmediklerini anlatan muhtar, “Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi.” ifadelerini kullandı.

Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 7

“TEDİRGİNLİKLE GECE GÜNDÜZ BEKLİYORUZ”

Ali Rıza Ercan’ın bacanağı Veyis Akkaş ise olayın ardından Hatice Ercan’ın yakınları tarafından köyde dövüldüğünü söyledi.

Sivas’ta bir köy diken üstünde | Eşi ve oğlu öldürülmüştü, yaşlı kadın da ortadan kayboldu - 8

“Çok yakın akrabam değil; çocuklarını da tanımıyorum. Sadece öldürülen oğlunu tanırım. O da gerçekten çok beyefendi görünüyordu.” diyen Akkaş, “Jandarmalar köyde, millet ister istemez tedirgin. Acaba ne zaman bulunacak, ne zaman çıkacak, sağ mı ya da ölü mü? Bu tedirginlik ile gece-gündüz bekliyoruz.” dedi.

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