Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış

"BU GİDİŞLE KAR DUASINA ÇIKACAĞIZ"

Mehmet Yavuz, kar yağışı olmazsa kar duasına çıkacaklarını belirterek, “Bu gidişat hiç iyi değil, kuraklık aldı başını gidiyor. Geçen sene buralar bembeyazdı, her taraf kardı, kartpostallık resimler çekiyorduk. Kar yağışının bir ay öncesinden başlaması gerekiyordu ama hala başlamadı. Bu gidişle kar duasına çıkacağız gibi” diye konuştu.