Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış

Türkiye’de kış şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden Sivas kar ve soğuğa hasret kaldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta bir yıl arayla çekilen görüntüler iklim değişikliğini gözler önüne serdi.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 1

Sivas'ta özlenen kar yağmadı, bir yıl arayla yaşanan iki farklı kış kuraklık endişesi yarattı.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 2

Kar ve soğuğa hasret kalan Sivas, aralık ve ocak aylarında karla kaplanması beklenirken son yılların en kurak kışını yaşanıyor.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 3

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde kuraklık endişesi de had safhaya çıktı. Sivas’ta 17 Ocak 2022 tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak tarihinde aynı noktalardan çekilen görüntüler iklim değişikliğini gözler önüne serdi.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 4

Sözlü İrfanoğlu, eski kışları aradığını belirterek, “Barajlarımızdaki su seviyeleri, bitkilerimiz, ekinlerimizin kar altında kalıp büyümesi, suyunu yeterince almış olmasının ekonomik anlamda bize getirileri vardı ama şuanda kaygı duyuyoruz” dedi.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 5

"BU GİDİŞLE KAR DUASINA ÇIKACAĞIZ"

Mehmet Yavuz, kar yağışı olmazsa kar duasına çıkacaklarını belirterek, “Bu gidişat hiç iyi değil, kuraklık aldı başını gidiyor. Geçen sene buralar bembeyazdı, her taraf kardı, kartpostallık resimler çekiyorduk. Kar yağışının bir ay öncesinden başlaması gerekiyordu ama hala başlamadı. Bu gidişle kar duasına çıkacağız gibi” diye konuştu.

Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 6
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 7
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 8
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 9
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 10
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 11
Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış - 12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER