Sivas'ta bir yıl arayla iki farklı kış

Sivas'ta özlenen kar yağmadı, bir yıl arayla yaşanan iki farklı kış kuraklık endişesi yarattı.
Kar ve soğuğa hasret kalan Sivas, aralık ve ocak aylarında karla kaplanması beklenirken son yılların en kurak kışını yaşanıyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde kuraklık endişesi de had safhaya çıktı. Sivas’ta 17 Ocak 2022 tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak tarihinde aynı noktalardan çekilen görüntüler iklim değişikliğini gözler önüne serdi.
Sözlü İrfanoğlu, eski kışları aradığını belirterek, “Barajlarımızdaki su seviyeleri, bitkilerimiz, ekinlerimizin kar altında kalıp büyümesi, suyunu yeterince almış olmasının ekonomik anlamda bize getirileri vardı ama şuanda kaygı duyuyoruz” dedi.
Mehmet Yavuz, kar yağışı olmazsa kar duasına çıkacaklarını belirterek, “Bu gidişat hiç iyi değil, kuraklık aldı başını gidiyor. Geçen sene buralar bembeyazdı, her taraf kardı, kartpostallık resimler çekiyorduk. Kar yağışının bir ay öncesinden başlaması gerekiyordu ama hala başlamadı. Bu gidişle kar duasına çıkacağız gibi” diye konuştu.