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Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı

Sivas'ta bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması nedeniyle biri ağır üç kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 03:22 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 03:24

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 1

'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 2

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 4

Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 5

Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 6

Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Üç yaralı - 7

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