Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü
Sivas’ta kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada bir TIR'a çarpan cip, hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.
C.K. idaresindeki 58 AFC 144 plakalı cip, kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada H.A. idaresindeki 58 ADH 957 plakalı Mercedes marka TIR'a çarptı.
Kazada cip hurdaya dönerken, TIR'ın yakıt deposu delinerek tehlike oluşturdu.
Kazada yaralanan cip sürücüsü C.K. ve M.K. adlı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.