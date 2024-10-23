Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü

Sivas’ta kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada bir TIR'a çarpan cip, hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü - 1

Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü - 2

C.K. idaresindeki 58 AFC 144 plakalı cip, kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada H.A. idaresindeki 58 ADH 957 plakalı Mercedes marka TIR'a çarptı.

Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü - 3

Kazada cip hurdaya dönerken, TIR'ın yakıt deposu delinerek tehlike oluşturdu.

Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü - 4

Kazada yaralanan cip sürücüsü C.K. ve M.K. adlı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta feci kaza! TIR'la çarpışan milyonluk cip hurdaya döndü - 5

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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