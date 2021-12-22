Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Sivas'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, kent genelinde 99 yerleşim yerine ulaşımın ise sağlanamadığı belirtildi.

Haberler - DHA 22.12.2021 - 14:35

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 1

'ta kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 2

Hissedilen sıcaklığın da eksi 13 derece olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Sivas Belediyesi ekipleri, sürücüler ile yayaların zorluk çekmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 3

ÖZEL İDARE EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

İl genelinde kapalı durumdaki 99 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan da yolda kalanlara yardım ediyor.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 4

Ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Kale köyüne elektrik arızasına giderken kara saplanan elektrik dağıtım şirketi aracına da yardım etti.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 5

Bölgede yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, aracı kara saplandığı yerden halatla kurtardı.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 6
Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 7
Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 8
Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 9
Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor - 10

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