Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece: 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Haberler - DHA 22.12.2021 - 14:35
Sivas'ta kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.
Hissedilen sıcaklığın da eksi 13 derece olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Sivas Belediyesi ekipleri, sürücüler ile yayaların zorluk çekmemesi için tuzlama çalışması yaptı.
İl genelinde kapalı durumdaki 99 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan da yolda kalanlara yardım ediyor.
Ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Kale köyüne elektrik arızasına giderken kara saplanan elektrik dağıtım şirketi aracına da yardım etti.
Bölgede yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, aracı kara saplandığı yerden halatla kurtardı.