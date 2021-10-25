Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı

Sivas'ta içme suyu ana hattının patlaması sonucu yolda çökmeler meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 02:02

Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 1
Sivas kent merkezinde Kepenek Caddesi'nden geçen ve şehri besleyen içme suyu ana hattı patladı.
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 2
Caddenin yaklaşık 300 metrelik kısmı sular altında kaldı, yolda çökmeler meydana geldi.
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 3
Ana hatta yakın mesafede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 4
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 5
Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı - 6
Öte yandan ana hattın kapatıldığı, su akışının kesilmesinin ardından belediye ekiplerince bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.

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