Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı

Çağlar, dolandırıcının dolandırıldığını anladığında ondan helallik istediğini belirtip, “Helal et dedim. Etmeyeceğini söyledi. Sonra beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın’ diye sordu. Bende onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL’yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz. Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik.” dedi.