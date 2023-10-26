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Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı

Son zamanların en ilginç telefon dolandırıcılığı vakası Sivas’ta yaşandı. Bu kez dolandırıcılar mağdur edemedi tam aksine mağdur edilmek istenen vatandaş tek kuruş kaptırmadan dolandırıcıdan para almayı başardı.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 1

Geçen günlerde yaşanan olayda 35 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Çağlar filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı. Olay Çağlar’ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı.

Arayan kişi, Çağlar’ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 2

Dolandırılmak istendiğini ilk anda fark eden Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir ders verdi.

Çağlar’ın bir arkadaşı patronu, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı ise banka görevlisi oldu.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 3

Çağlar ve dolandırıcı arasında telefon trafiği yaklaşık 1 hafta sürdü. Dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180 bin TL kredi kullandığına inandırdı. Ancak banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyledi.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 4

Buna inanan dolandırıcı Çağlar’a 200 TL para gönderdi. Çağlar ve arkadaşları ise 180 bin TL’lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğraflarını gönderip, “Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et.” şeklinde mesaj attılar.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 5

Öfkelenen dolandırıcı ilk önce tepki gösterirken daha sona Çağlar’ı tebrik edip gönderdiği 200 TL’yi de helal ettiğini söyledi.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 6

Çağlar, dolandırıcının dolandırıldığını anladığında ondan helallik istediğini belirtip, “Helal et dedim. Etmeyeceğini söyledi. Sonra beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın’ diye sordu. Bende onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL’yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz. Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik.” dedi.

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 7

"20 YILDIR AYNI NUMARA"

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun uyarısında bulunan Çağlar, şunları söyledi:

“Bunlar halen polis ve savcı olarak vatandaşlarımızı arayıp dolandırabiliyor. 20 yıldır aynı numara. Bunlara artık inanılmaması lazım. Hiçbir savcı, hakim insanları cep telefonuyla arayarak para istemez. Dikkatli olmak lazım. Artık dolandırıcılarında dikkat etmesi lazım.”

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı - 8
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