Sivas'ta ilginç dolandırıcılık hikayesi | Dolandırıcıyı dolandırdı
Son zamanların en ilginç telefon dolandırıcılığı vakası Sivas’ta yaşandı. Bu kez dolandırıcılar mağdur edemedi tam aksine mağdur edilmek istenen vatandaş tek kuruş kaptırmadan dolandırıcıdan para almayı başardı.
Geçen günlerde yaşanan olayda 35 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Çağlar filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı. Olay Çağlar’ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı.
Arayan kişi, Çağlar’ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.