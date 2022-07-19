Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, göçmen kuşları ağırlayan Kellah Gölü kurudu. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 19.07.2022 - 12:25

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu - 1

’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu - 2

Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı. Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu - 3

Kaya Çıldır, kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu ifade ederek, “Önceden suyun, yabani kuşların ve yoğun bir sazlığın olduğu bir yerdi. Bölgenin florası zengindi. Fakat son 10 yıldır falan burada kuraklık oluşmaya başladı. Tecer ırmağından daha önceden su bağlıydı. Tekrardan bir dolum olmuştu, fakat son zamanlarda o da olmadı" dedi.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu - 4

Gölün şu anki halinin yaban hayat için çok kötü olduğunu belirten Çıldır, "Görüntü olarak güzel tabi ama bu bölgede zemin tuz olduğu için ondan kaynaklı beyazlık. Burası doğal tuzlu bir göldü. Ama kurudu kötü oldu” dedi.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu - 5

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