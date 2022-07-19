Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu

Gölün şu anki halinin yaban hayat için çok kötü olduğunu belirten Çıldır, "Görüntü olarak güzel tabi ama bu bölgede zemin tuz olduğu için ondan kaynaklı beyazlık. Burası doğal tuzlu bir göldü. Ama kurudu kötü oldu” dedi.