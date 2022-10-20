Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi!

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı.
Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.
Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.
(2020 yılında çekilen fotoğraf)
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçen ay yaptığı açıklamada; 4 Eylül Barajı'nda 1 aylık su kaldığını söylemişti.
4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılmasına karar verilmişti.
İlk etabı tamamlanan projenin, 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.