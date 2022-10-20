Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi!

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Barajdaki su seviyesi kritik seviyelere düştü.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 1

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 2

Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 3

Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

(2020 yılında çekilen fotoğraf)

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 4

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçen ay yaptığı açıklamada; 4 Eylül Barajı'nda 1 aylık su kaldığını söylemişti.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 5

4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılmasına karar verilmişti.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 6

İlk etabı tamamlanan projenin, 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.

Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 7
Sivas'ta kuraklık alarmı: Barajdaki su seviyesi bitme noktasına geldi! - 8

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