Sivas'ta orman yangını

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 14 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Sivas'ta orman yangını - 1

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyü yakınlarındaki arazide dün saat 16.00 sıralarında örtü yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta orman yangını - 2

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki ormana da sıçradı.

Sivas'ta orman yangını - 3

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta orman yangını - 4

Yangına, Yusufoğlan köyü ile çevre köyler de destek verdi.

Sivas'ta orman yangını - 5

Yangın, ekiplerin 14 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

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