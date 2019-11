Sivas'ta plastik fabrikasında yangın

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tekstil malzemelerinin olduğu bölümde çıktığını söyledi. OSB'deki şubelerinin yangına anında müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Işık, "Şu an tamamen kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden, üniversitemizden, hava alanından takviye istedik. Organize şekilde yangına müdahale ederek arkadaşlarımız cansiparane çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Cuma saati olması nedeniyle çalışanların bir bölümü fabrikada değildi" diye konuştu.



Işık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.