Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı

Sivas'ın Zara ilçesindeki sel hayatı felç etti. Selin ardından ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 1

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 2

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde dereler taştı.

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 3

Nasır köyünde taşan dereden akan sel suları, mezarlığa geçiş için kullanılan demir köprüyü yıktı.

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 4

İlçede bulunan bazı ekili tarım arazileri de sel nedeniyle zarar gördü.

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 5

Sel sonrası köy içinde taş ve çamur birikintileri oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare ekipleri, köylerde inceleme yapıp, hasar tespit çalışmasında bulundu.

Sivas'ta sel için hasar tespit çalışmaları başladı - 6
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