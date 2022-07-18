Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 00:44

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 1

'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 2

M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile K.K yönetimindeki 44 FR 242 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 3

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hasan K, G.S, S.S, D.U, H.K, M.K, İ.N ve A.K. yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 4

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 5

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.S ve A.K'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 6

Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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