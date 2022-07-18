Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.S ve A.K'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.