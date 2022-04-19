Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi İkizyaka köyündeki bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 eve daha sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 01:51

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 1

'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 2

İkizyaka köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 3

Haber verilmesi üzerine bölgeye Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 4

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 5

İtfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 6

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta yangın: 4 ev kül oldu - 7

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