Sivas'ta yol çöktü, otomobil çukura düştü
Anadolu Ajansı
Sivas'ta, yağışın ardından yolda çökme sonucu oluşan çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.
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1Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, yağış sonrası yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil yoldaki çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Sivas Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun bu kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
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Çukurun kapatılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Araç ise çekici yardımıyla çıkartıldı.
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Otomobil sahibi Yurtsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda daha önce çalışma yapıldığını ve çökme olduğunu anlatarak, "Geçiyordum birden yol çöktü. Araba içerisine gömüldü, üç defa yapıldı burası nasıl yapıldıysa." dedi.
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Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da bölgede incelemede bulundu.
Çökmenin olduğu bölümün bir süre önce belediye ekiplerince onarıldığı öğrenildi.