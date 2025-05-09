Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü?
Sivas'ta evlerinde öldürülen 16 ve 22 yaşındaki iki kardeşi hayattan koparan zanlının 5 saat çocukları öldürdüğü evde kaldığı, anneyi de öldürmeyi planladığı iddia edildi. Ayrıca zanlının, çocukların 5 yıldır kayıp babasını da öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Sivas'ta geçen gün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.