Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü?

Sivas'ta evlerinde öldürülen 16 ve 22 yaşındaki iki kardeşi hayattan koparan zanlının 5 saat çocukları öldürdüğü evde kaldığı, anneyi de öldürmeyi planladığı iddia edildi. Ayrıca zanlının, çocukların 5 yıldır kayıp babasını da öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 1

Sivas'ta geçen gün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

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Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 3

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 4

İki kardeş dün toprağa verildi.

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 5

HEDEF ANNE MİYDİ?

Eldivenli, gözlüklü ve şapka takmış birinin saat 17.00 sıralarında binaya girdiği, 5 saat sonra elinde poşet ile binadan ayrıldığı görüldü.

Zanlının, çocukların babası Uğur Şimşek'in arkadaşı Hüseyin S. olduğu belirlendi.

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 6

5 saat evde bekleyen zanlının hedefinin anne olduğu öne sürüldü.

Anne Ayşegül Şimşek, eve erken gitseydi onu da öldürmeyi planlamış olabileceği iddialar arasında yer aldı. 

Sivas'taki vahşetin ardından soru işaretleri: Hedef anne miydi? 5 yıldır kayıp babayı da mı öldürdü? - 7

BABA 5 YILDIR KAYIP

Öldürülen kardeşlerin babası Uğur Şimşek ise 5 yıldır kayıp.

Hüseyin S.'nin Şimşek'e 500 bin liralık sahte senet imzalattırdığı, cinayeti de bu nedenle işlediği değerlendiriliyor.

Zanlının 5 yıldır kayıp olan baba Şimşek'i de öldürdüğü ihtimalinin üzerinde durulduğu öğrenildi.

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