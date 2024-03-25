imsakiye

Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları

Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye Başkanı kimdir? Siverek Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Siverek Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Siverek Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları..

Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları - 1

SİVEREK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Siverek Belediyesini 48.206 alınan oy ve %45.86 oy oranı ile AK Parti adayı Şeyhmus Aydın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%45.86
  • HDP%26.55
  • CHP%26.43
  • BBP%0.61
  • BTP%0.55

TÜRKİYE HABERLERİ

Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları - 2

SİVEREK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak Kimdir?

1986 yılında Malatya doğumlu olan Ayşe Çakmak, eğitim hayatının ilk orta ve lise dönemini Konya ve Afyon illerinde tamamladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Adalet ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyoloji Lisans bölümünden mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Çakmak, 2011-2020 yılları arasında AK Parti Siverek Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Siverek Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Aynı zamanda uzun süre Siverek Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde Proje Koordinatörü görevini sürdürdü.

2012 yılında Siverek Aile Birliğini Koruma ve Güçlendirme Derneğinin kurucu başkanı ve yürütücüsü olan Ayşe Çakmak bununla birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı.

Birçok platformda köşe yazarlığı da yapan Çakmak, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’ın istifasıyla beraber 2020 Aralık ayında Belediye Meclisinin oyları ile Siverek Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve başkanlık görevine devam etmektedir.

Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları - 3

SİVEREK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ MURAT BUCAK
  • MEHMET SALİH ÇAKMAK
  • NAZMİYE ÇAVCI
  • HASAN İZOL
  • ALİ DUSAK
  • ANIL BERK TOPRAK
  • AHMET İŞKURAN
  • ABDURRAHİM SIMAK
  • FERAT GÖZ
  • ABDULLAH TÜYSÜZ
Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları - 4

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları 2024
Suruç Seçim Sonuçları 2024
Siverek Seçim Sonuçları 2024
Karaköprü Seçim Sonuçları 2024
Hilvan Seçim Sonuçları 2024
Harran Seçim Sonuçları 2024
Haliliye Seçim Sonuçları 2024
Halfeti Seçim Sonuçları 2024
Eyyübiye Seçim Sonuçları 2024
Ceylanpınar Seçim Sonuçları 2024
Bozova Seçim Sonuçları 2024
Birecik Seçim Sonuçları 2024
Akçakale Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER