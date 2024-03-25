Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları
Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye Başkanı kimdir? Siverek Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Siverek Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Siverek Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları..
SİVEREK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Siverek Belediyesini 48.206 alınan oy ve %45.86 oy oranı ile AK Parti adayı Şeyhmus Aydın kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%45.86
- HDP%26.55
- CHP%26.43
- BBP%0.61
- BTP%0.55