Siverek Belediyesi hangi partide? Siverek Belediye başkanı kimdir? Siverek Belediye başkan adayları

SİVEREK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak Kimdir?





1986 yılında Malatya doğumlu olan Ayşe Çakmak, eğitim hayatının ilk orta ve lise dönemini Konya ve Afyon illerinde tamamladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Adalet ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyoloji Lisans bölümünden mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Çakmak, 2011-2020 yılları arasında AK Parti Siverek Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Siverek Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Aynı zamanda uzun süre Siverek Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde Proje Koordinatörü görevini sürdürdü.

2012 yılında Siverek Aile Birliğini Koruma ve Güçlendirme Derneğinin kurucu başkanı ve yürütücüsü olan Ayşe Çakmak bununla birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı.

Birçok platformda köşe yazarlığı da yapan Çakmak, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’ın istifasıyla beraber 2020 Aralık ayında Belediye Meclisinin oyları ile Siverek Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve başkanlık görevine devam etmektedir.