Siverek’te silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği tarafından, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların süreceğini ve kamu düzenini tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini bildirdi.