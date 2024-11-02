Siverek’te silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İl jandarma ekipleri, kentte 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Baskınlarda 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Thompson otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, 29 farklı silaha ait şarjör ve bin 347 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.
Soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği tarafından, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların süreceğini ve kamu düzenini tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini bildirdi.