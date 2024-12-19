"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar

İstanbul Ataşehir'de kardeş oldukları belirlenen iki saldırgan, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak hamile bir kadını kaçırmaya çalıştı. Kadın bir mağazaya sığınarak eşini aradı. Eşi ile saldırganlar arasında arbede yaşandı. Yakalanan zanlıların birçok suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar - 1

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hamile olan Şeyda Şahin, 17 Aralık Salı günü yolda yürüdüğü sırada karşısına bir anda iki kişi çıktı ve kendilerini sivil polis olarak tanıttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar - 2

Şüpheliler hamile kadına bir isim söyleyerek, kendilerini bu kişiye götürmesini istedi. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan Şeyda Şahin şüphelilere bu kişiyi tanımadığını söyledi, polis kimlik kartlarını göstermelerini de istedi.

"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar - 3

Şeyda Şahin "Ben sivil polisim dedi. Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz diye sordum. Beni tanıyıp tanımadığını söylemedi." diye konuştu.

Şahin şöyle devam etti:

"Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir esnaf çıktı kapıya 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'Seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. 5 aylık hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi."

"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar - 4

Şahin, caddedeki bir butiğe sığındı ve eşini aradı. Kadının eşi İbrahim Şahin hemen karısının yanına geldi ardından kendilerini sivil polis olarak tanıtan kişilerin yanına gitti.

İbrahim Şahin, "Polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Kurşun ön cebime isabet etti. Allah'tan da orada telefonum varmış da telefona denk geldi." ifadelerini kullandı.

Kardeş oldukları öğrenilen saldırganlar yakalandı. Şüphelilerin haklarında, "kasten yaralama", "tehdit", "yağma", "kötü muamele" suçlarından 17 suç kaydı çıktı.

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