"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar

Şeyda Şahin "Ben sivil polisim dedi. Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz diye sordum. Beni tanıyıp tanımadığını söylemedi." diye konuştu.

Şahin şöyle devam etti:

"Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir esnaf çıktı kapıya 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'Seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. 5 aylık hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi."