"Sivil polisiz" deyip hamile kadını kaçırmaya çalıştılar
İstanbul Ataşehir'de kardeş oldukları belirlenen iki saldırgan, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak hamile bir kadını kaçırmaya çalıştı. Kadın bir mağazaya sığınarak eşini aradı. Eşi ile saldırganlar arasında arbede yaşandı. Yakalanan zanlıların birçok suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hamile olan Şeyda Şahin, 17 Aralık Salı günü yolda yürüdüğü sırada karşısına bir anda iki kişi çıktı ve kendilerini sivil polis olarak tanıttı.