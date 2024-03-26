Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü Kimdir?

21 Mart 1973 yılında Sivrihisar Demirci mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar’da tamamladı. 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında büyük başarılara imza attı. Sivrihisar’daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.2019 yerel seçimlerinde 2.kez Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.