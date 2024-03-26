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Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları

Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye Başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Sivrihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Sivrihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Sivrihisar yerel seçim sonuçları..

Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları - 1

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Sivrihisar Belediyesini 6.766 alınan oy ve %48.46 oy oranı ile AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti %48.46
  • BBP %22.78
  • DP %17.02
  • İyi Parti %8.89
  • DSP %1.20
  • Saadet Partisi %0.73
  • Diğer %0.92

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları - 2

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü  Kimdir?


21 Mart 1973 yılında Sivrihisar Demirci mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar’da tamamladı. 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında büyük başarılara imza attı.  Sivrihisar’daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde 2.kez Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları - 3

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSEYİN İLHAN
  • HABİL DÖKMECİ
  • MURAT AHMET YILDIRIM
  • CEYHUN DİLEK
  • ABDÜLKADİR ALTINEL
  • MUTLU TEKİN
  • SEÇKİN YAVAŞ
  • RAMAZAN AKSU
  • DAVUT ÇELİK
  • İDRİS KAÇAR
Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları - 4

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