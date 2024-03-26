Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye başkan adayları
Sivrihisar Belediyesi hangi partide? Sivrihisar Belediye Başkanı kimdir? Sivrihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Sivrihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Sivrihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Sivrihisar yerel seçim sonuçları..
SİVRİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Sivrihisar Belediyesini 6.766 alınan oy ve %48.46 oy oranı ile AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %48.46
- BBP %22.78
- DP %17.02
- İyi Parti %8.89
- DSP %1.20
- Saadet Partisi %0.73
- Diğer %0.92