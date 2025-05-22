Sivrisinek ısırdı, milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: 8 yaşındaki Mehmet yatağa bağımlı hale geldi
Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce sağlıklı bir şekilde götürüldüğü Afyonkarahisar'daki bir cenaze töreninde Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılması sonucunda yatağa bağımlı hale geldi. Milyonda bir görülen rahatsızlığı yaşayan talihsiz çocuk, çeşitli tedaviler ile hortumla beslenmekten kurtuldu, az da olsa hareket kazandı.
8 yaşındaki Mehmet Emir, 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bir cenazeye götürüldü. Burada bir sivrisinek tarafından uyurken ısırılan Mehmet Emir Özbakan, henüz 1 buçuk yaşındayken yatağa bağımlı hale geldi.
Hortumla beslenmeye başlanan minik bebeğin, Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı tespit edildi. Sinek ısırmadan önce oldukça sağlıklı ve hareketli olan Mehmet Emir'in hareketsiz kalması ailesini adeta hayatının şoku oldu.