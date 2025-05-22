Sivrisinek ısırdı, milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: 8 yaşındaki Mehmet yatağa bağımlı hale geldi

Mehmet Emin Özbakan'ın engelli pusetine bir an önce kavuşması için kolları sıvayan Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ise şöyle konuştu:



"Bu güzel aileyle yakın zamanda tanıştık, konuştuk. ‘Bizim bir pusete ihtiyacımız var' dediler. Mehmet Emir maalesef bir sivrisinek nedeniyle ve onun yaymış olduğu mikrop nedeniyle bu hale gelmiş. Normalde konuşabilen, iyi olan çocuğumuz 1 buçuk yaşından beri yatağa bağımlı bir şekilde kalmış. 6 buçuk yıldır da bir tedavi görüyormuş. Ailesi tedaviye gidip gelirken bebek arabası kullanmışlar. Ama bebek arabası da artık küçük gelmeye başlayınca annesi bir şekilde bize bu sıkıntıyı belirtti. Öyle olunca dedim ki, ‘Bebek arabası sıkıntı olmayacak mı?' Sonra annemiz dedi ki, ‘Aslında bir engelli puseti var ama fiyatı çok pahalı.' Euro bazlı geldiği için tabii, o yüzden. Öyle olunca biz de bir araştırma içerisine girdik. Dün itibariyle de böyle bir kampanya başlattık. Dedik ki, ‘Emir'in pusete ihtiyacı var.' İşte 60-65 bin civarında, yaklaşık olarak 1.70 boylarına gelene ve 60-70 kilo olana kadar onu rahatlıkla kullanabilir. En azından 10 yıl idare edebilir yani. Şu an kampanya konusunda bize güzel geri dönüşler oluyor. Allah herkesten razı olsun. İnşallah birkaç gün içerisinde de pusetlerimizi alabiliriz hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte. Sonra da Emir rahat rahat gidip gelebilir tedavisi için. Buradan da bir kez daha duyarlı olan herkese çok teşekkür ediyorum."