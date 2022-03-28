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Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu

Kocaeli İzmit'te D-100 kara yolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışma sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı. Ulaşıma kapatılan tünel, ilacın dağılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra yeniden açıldı.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 12:59

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 1

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 2

Bu kapsamda D-100 kara yolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 3

İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 4

Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 5

Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 6

Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 7
Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu: Ulaşım durdu - 8

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