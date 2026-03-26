Siyah şapkalı hackerlara operasyon: Ellerinde 20 milyon kişinin bilgileri var
26.03.2026 08:52
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da hacker çetesine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 20 milyon kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği öğrenilen yedi şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da bilgisayar korsanlarına yönelik operasyon yapıldı.
Siyah şapkalı yani kötü niyetli amaçlarla bilgisayar sistemlerine sızdıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine polis baskın yaptı.
Hacker grubuna G.C.G. isimli bir şüphelinin liderlik ettiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı.
UYUYAN BANKA HESAPLARINI ELE GEÇİRDİLER
Hacker grubunun, yurt dışında bulunan bankalardaki uyuyan hesap olarak tabir edilen banka hesaplarındaki paraları bilişim hırsızlığı yaparak kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
ELLERİNDE 20 MİLYON KİŞİNİN VERİSİ VAR
Şüphelilerin aynı zamanda 20 milyon kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladıkları, birçok sosyal medya hesabının bilgilerini de ele geçirdikleri kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişen hackerların buradan elde ettikleri kişisel verileri, bir panel oluşturarak sattıkları da öğrenildi.
GÜVENLİK İÇİN ÇEKİLEN KİMLİKLİ FOTOĞRAFLAR DA ELLERİNDE
Siyah şapkalı hackerların aynı zamanda kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleri ile çekilmiş birçok fotoğraf depoladıkları da belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtilirken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.