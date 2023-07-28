Siyanürden ölümde yeni ayrıntılar: Kuyuya define aramak için girdikleri ortaya çıktı
Bilecik'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat Kalkandelen ile yaralı kurtulan Abdullah Alkan'ın define aradıkları ortaya çıktı. İkilinin, kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi.
Bilecik'te siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girildiği belirlendi.
Olayla ilgili "taksirle ölüme neden olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi.
Bilecik’te siyanür alarmı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi gözetim altında