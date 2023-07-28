Siyanürden ölümde yeni ayrıntılar: Kuyuya define aramak için girdikleri ortaya çıktı

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Abdullah Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alkan'ı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınan AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin de aralarında olduğu 40 kişinin, taburcu edildiği ifade edildi.