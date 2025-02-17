Siyanürden daha tehlikeli, zehirli ve istilacı: Satışını yapana 37 bin 770 lira ceza

SAHİLLERDE BALON BALIĞI ÖLÜSÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 5 yılda Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlandı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi. Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor.





