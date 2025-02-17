Siyanürden daha tehlikeli, zehirli ve istilacı: Satışını yapana 37 bin 770 lira ceza
Akdeniz'de popülasyonu artan, içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olan balon balığının karaya çıkarılmasının yasak olması nedeniyle kıyıda oltayla yakaladıktan sonra sahilde bırakan ya da teknesinde limana getiren amatör balıkçıya 3 bin 770 lira ceza kesilecek. Balon balığı satana 37 bin 770, işleyen tesislere 75 bin 553 lira ceza uygulanacak.
Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı, siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızla yayılıp balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor.