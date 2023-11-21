Siyasette 50+1 tartışması

Siyasette yeni başlık yüzde 50 artı bir tartışması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmek için aranan yüzde 50 artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söyledi. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. İYİ Parti'ye göre sistem tartışması doğru. CHP ise kapıyı kapattı.

Siyasette 50+1 tartışması - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Siyasette 50+1 tartışması - 2

Sistemle ilgili yeni ihtiyaçlar durumunda yeni değişikliklerin oturulup konuşularak değerlendirileceğini, revizyon ya da reform ihtiyacı varsa bundan kaçınılamayacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve Mecliste bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Bu mutabakat sağlandığında tabii ki önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak." dedi.

Siyasette 50+1 tartışması - 3

CHP ise yüzde 50 artı bir şartını değiştirecek olası bir anayasa değişiklik teklifine kapıları kapattı.  CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Anayasayı tanımayan çiğneyen bir anlayışla biz anayasa tartışmasın ave görüşmesine girmeyiz. Görüyoruz ki bir pozisyon değişikliği konumunu koruyabilmek için bir tavrı değişikliği içine girmişler hiçbir taviz vermeyeceğini söyleyen Devlet Bahçeli ve MHP bu olaya nasıl bakıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasette 50+1 tartışması - 4

Sistem tartışmasının doğru ama yetersiz olduğunu söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sadece bununla ülkede giden problemi çözemezsiniz  Sayın Erdoğan. Kuvvetler ayrılığı prensibi nerde? Bizim ilkesel olarak bu sistem tartışmalarının geldiği nokta çok kıymetli olmakla birlikte bizim uyarılarımız ortadadır. 6’lı masa diyor, kimin eli kimin cebinde diyor. Sizde 6’lı masaydınız. Siz de bir ittifak seçimindeydiniz." dedi.

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