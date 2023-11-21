Siyasette 50+1 tartışması

Sistemle ilgili yeni ihtiyaçlar durumunda yeni değişikliklerin oturulup konuşularak değerlendirileceğini, revizyon ya da reform ihtiyacı varsa bundan kaçınılamayacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve Mecliste bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Bu mutabakat sağlandığında tabii ki önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak." dedi.