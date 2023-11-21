Siyasette 50+1 tartışması
Siyasette yeni başlık yüzde 50 artı bir tartışması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmek için aranan yüzde 50 artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söyledi. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. İYİ Parti'ye göre sistem tartışması doğru. CHP ise kapıyı kapattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlattı.